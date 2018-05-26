Эрдоган: Россия предоставила Турции скидку на газ

Разница в оплате за два года в размере миллиарда долларов будет возвращена турецкой стороне.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Россия согласилась предоставить Турции скидку в размере 10,25 процента на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство «Анадолу».

«Разница в оплате за эти два года, а именно 1 млрд долларов, будет возвращена Турции», – пояснил турецкий лидер.

«Газпром» отменил действие заключенного в 2015 году соглашения о предоставлении скидки в размере 10,25 процента в начале 2016 года, сославшись на снижение цен на энергоносители, отмечает РБК.