Артистка Black Star выступит в Казани на открытии проекта «Зеленый фитнес»

В этом году тренировки проекта будут идти ежедневно на десяти площадках города.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Певица лейбла Black Star Клава Кока выступит на открытии проекта «Зеленый Фитнес» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

С завтрашнего дня в столице Татарстана начинаются ежедневные бесплатные спортивные тренировки на десяти площадках.

Жителям и гостям города в этом году предоставлен широкий выбор спортивных нагрузок – от йоги и танцев до кроссфита и прочих силовых направлений. По воскресеньям в парках Казани все лето будут проходить крупные фитнес-фестивали.

«Зеленый фитнес» откроется в парке имени Горького 27 мая в 12 часов на большой зеленой лужайке.

Помимо выступления известной певицы казанцев и гостей города ждут массовая зарядка с Региной Никитиной и Алиной Ермошиной, спортивные площадки по йоге, зумбе, аэробике и другим направлениям, детский фитнес, детское научное шоу, аниматоры и интерактивы для детей.

Также завтра все желающие прямо в парке смогут посетить мастер-класс по ораторскому искусству от Айнура Зиннатуллина.