Участники ПМЭФ подписали 550 соглашений более чем на 2,3 триллиона рублей

Петербургский международный экономический форум в этом году собрал 17 тысяч человек из 143 стран.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Участники Петербургского международного экономического форума 2018 года подписали 550 соглашений на 2 трлн 365 млрд рублей. Об этом заявил заместитель председателя оргкомитета мероприятия – советник Президента РФ Антон Кобяков, передает ТАСС.

По его словам, речь идет только об открытых соглашениях. В 2017 году на форуме было заключено 386 соглашений на сумму около 2 трлн рублей, напомнил он.

Кобяков отметил, что ПМЭФ на этот раз собрал 17 тыс. человек из 143 стран. Самой многочисленной была американская делегация, также большое число делегатов прислали Япония и Франция.

Страной – гостем Петербургского международного экономического форума 2019 года может стать Вьетнам, добавил советник Президента России.