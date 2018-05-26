Госпогранслужба Украины не пустила в страну двух сотрудников российских СМИ

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(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну двух сотрудников российских СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Журналисты прилетели в Киев из Минска и Тбилиси. Одному из них запретили въезд в страну на три года за посещение Крыма, присоединение которого к РФ украинская сторона не признает.
Второй назвал целью поездки отдых и просмотр финального матча Лиги чемпионов, однако был идентифицирован как сотрудник телеканала «Россия». Его отправили обратно из-за неподтверждения цели поездки.
Сегодня вечером в финальном поединке Лиги чемпионов в Киеве встретятся мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Игра начнется в 21.45 по местному времени (сейчас совпадает с московским).
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