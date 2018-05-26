Фигуристке Загитовой подарили щенка из Японии

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(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Российской фигуристке Алине Загитовой сегодня в Москве подарили обещанного ей ранее за победу на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане щенка японской породы акита-ину. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Трехмесячного щенка по кличке Масару передал спортсменке председатель Общества охраны собак акита-ину Такаси Эндо. Посетил церемонию и прилетевший с Петербургского международного экономического форума Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
О том, что Загитова хочет собаку породы акита-ину и японские болельщики готовы подарить ей щенка, стало известно еще в марте.
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