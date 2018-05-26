В Челнах жители возмущены сужением улицы Хади Такташа в ходе ее капремонта

(Набережные Челны, 26 мая. «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах жители возмущаются сужением улицы Хади Такташа в ходе ее капремонта. Свое недовольство жители поселка ЗЯБ выражают в социальных сетях.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о начале реконструкции улицы Хади Такташ, которая ремонтируется на средства федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
Улица Хади Такташа расположена в поселке ЗЯБ. Ее протяженность от Сармановского тракта до улицы Заречная составляет 2,5 километра. Дорога обладает двухполосной проезжей частью, местами переходящей в одну полосу. Интесивность движения составляет 750 автомобилей в час. Оживленность трассы объясняется нахождением на ней значимых социальных учреждений: здания участка мировых судей, школ, спортивного комплекса «Единая Россия».
По словам жителей поселка ЗЯБ, они рады тому, что улица будет ремонтироваться, ведь с начала ее строительства прошло 30 лет. Однако они обеспокоены тем, что ремонтники сужают дорогу. По их словам, это недопустимо, поскольку автомобильное движение в последнее время стало еще более интенсивным. Дорогой стали пользоваться обитатели нового микрорайона Замелекесье и поселка ГЭС.
Жители поселка опасаются повторения ситуации, которая произошла во время капремонта проспекта Московский. Тогда автомобилисты тоже возмущались сужением дорожного полотна, которое проектировщики объяснили приведением дороги в нормативное состояние.
Впрочем, опасения автолюбителей по поводу того, что на Московском проспекте после капремонта будут возникать пробки, не подтвердились.
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