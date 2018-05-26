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Татар-информ

26 мая 2018, 17:50

Политика

Собянин объявил о своем участии в выборах мэра Москвы

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Выборы главы столицы назначены на 9 сентября этого года.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о желании участвовать в выборах главы города, которые назначены на 9 сентября.

Политик сказал об этом на праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин». Он выразил надежду на то, что москвичи поддержат его кандидатуру, пишет «Коммерсантъ».

Ранее стал известен ряд других кандидатов на пост мэра столицы. От «Справедливой России» будет выдвигаться глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов, от ЛДПР – депутат Государственной Думы Михаил Дегтярев, от КПРФ – экс-депутат Госдумы Вадим Кумин.

Партия «Яблоко» предполагает выдвинуть кандидата по итогам праймериз. О желании побороться за пост мэра также объявили глава Красносельского района Москвы Илья Яшин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и журналист Антон Красовский.

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