Фестиваль «Каравон» в Татарстане собрал 150 коллективов и 320 мастеров со всей России

В этом году специальными гостями праздника стали Надежда Бабкина и Московский государственный театр фольклора «Русская песня».

(Лаишевский район, 26 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в селе Никольское Лаишевского района Татарстана прошел XXVI Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон». В этом году в нем приняли участие более 150 коллективов из регионов России, а также из 40 районов республики, Казани и Набережных Челнов. Кроме того, на мероприятие приехали 320 мастеров декоративно-прикладного искусства со всей страны.

Традиционно каждый год в конце мая фестиваль собирает любителей и ценителей народного творчества, русской культуры. В этом году специальными гостями праздника стали Надежда Бабкина и Московский государственный театр фольклора «Русская песня». Этот фестиваль был примечателен еще и тем, что его основоположник – ансамбль «Каравон» – отмечает 30-летний юбилей.

Мероприятие открылось радостными возгласами одного из творческих коллективов «Каравон, Каравон, Каравон!» и колокольным звоном, а продолжилось – театрализованным прологом. Пока на главной концертной площадке фольклорные коллективы радовали зрителей песнями и танцами, параллельно собравшимся рассказывали историю и традиции праздника, который отмечается уже с XVI века.

Затем гостей и участников фестиваля поприветствовал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он подчеркнул, что «Каравон» – любимый праздник русского народа, имеющий многовековую историю. «Наряду с татарскими, марийскими, чувашскими и другими фольклорными праздниками он занимает особое место в нашей многонациональной республике», – заявил Председатель Правительства РТ.

Глава Лаишевского района РТ Михаил Афанасьев добавил, что фестиваль «Каравон» уже более четверти века хранит традиции русской культуры. «Он стал самым важным и признанным брендом Лаишевского района. “Каравон” – это уникальная площадка, где собираются фольклорные коллективы и мастера народных промыслов со всей России. С каждым годом количество участников растет, что является ярким свидетельством востребованности традиционной русской культуры», – сказал он.

По словам Афанасьева, в этом году одним из важных событий праздника стало открытие русского подворья, где будет размещен обновленный музей истории Каравона. «Проект был реализован в рамках усиления туристического маршрута, этнических традиций Лаишевского района», – уточнил он.

Глава муниципалитета не оставил без внимания и основателей фестиваля – ансамбль «Каравон». «Сегодня коллектив продолжает свои традиции. Уже появилось несколько поколений участников, которые наряду со старшими продолжают дело сохранения русских народных традиций, обычаев и обрядов. В общей сложности коллектив может выступить в составе более 50 человек в возрасте от четырех до 90 лет. Это ярчайший пример воспитания в подрастающем поколении духовности, любви и уважения к культуре, традициям и обычаям народов, проживающих в нашей республике и стране в целом», – заметил он.

Депутат Госдумы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов в своем выступлении напомнил, что в России проживают представители 193 национальностей. «Каждый народ нам важен, у каждого – яркие культура и традиции. Татарстан очень бережно относится ко всем традициям и многое для этого делает, – подчеркнул он. – Конечно, русский народ занимает важное место в истории нашей страны».

К собравшимся также обратился митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, который призвал бережно хранить свою веру и традиции. «Народ, который хранит культуру, язык, традиции и веру, является сильным, ибо без этого сочетания не будет прочности. Народ, который хранит свою семью и традиции, способен возрождаться, поскольку крепкая семья – это не только сила личного счастья, но и основа государства. Мы живем в многонациональной республике и видим, как у нас возрождаются духовные основы жизни. Уважайте друг друга, цените мир и согласие в нашем прекрасном доме – Татарстане и великой России», – сказал правящий архиерей.

После приветствий почетных гостей состоялось награждение отличившихся работников культуры государственными наградами. Кроме того, организации и творческие коллективы республики получили денежные сертификаты за вклад в сохранение русских народных традиций. Так, ансамблю «Каравон» вручили сертификат на 300 тыс. рублей на пошив русских национальных костюмов, отделу культуры исполкома Лаишевского района – на 5 млн рублей на оснащение материально-технической базы муниципалитета.

Продолжился фестиваль выступлением Надежды Бабкиной и Московского государственного театра фольклора «Русская песня», которое вызвало общий восторг собравшихся. «Мы с большой радостью приехали сюда, чтобы разделить с вами этот удивительный праздник, чувства, характер и настроение, – заявила певица после исполнения песни. – Я искренне выражаю благодарность руководству республики, района, всем тем, кто понимает, что основа нашей жизни – память о предках, сохранение традиций, нашей истории».

На празднике каждый смог найти себе развлечение по душе. Гости «Каравона» не только стали зрителями песенных, танцевальных и театрализованных представлений, но и приняли участие в старинных русских народных забавах, интерактивных играх и квестах, познакомились с традициями и обрядами. Они смогли посетить «Город мастеров», где были представлены изделия народных промыслов. Для самых маленьких посетителей была организована развлекательно-игровая площадка. Дети посмотрели постановку казанского кукольного театра «Экият» и поучаствовали в викторинах.

Завершилось мероприятие традиционным хороводом «Каравон» с участием всех коллективов и гостей праздника.