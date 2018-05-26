Прокуратура Набережных Челнов проверила кадетские школы

В трех профильных образовательных учреждениях Автограда учащиеся не имели медзаключений о состоянии здоровья.

(Набережные Челны, 26 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Набережных Челнов проверила четыре кадетские школы и выявила в них ряд нарушений.

В трех школах проверяющие обнаружили, что учащиеся не имеют медицинских заключений о состоянии здоровья, хотя это важно для детей, у которых программой предусмотрены повышенные физические нагрузки. Это нарушение допустили школа «Калкан», школа № 49 и школа имени Никиты Кайманова.

Кроме того, сотрудники прокуратуры обнаружили в школе № 49 нарушения санитарно-эпидемиологического характера. В столовой применяются стулья, которые невозможно обрабатывать дезинфекционными средствами, нет овощерезки для готовой продукции, не работает линия раздачи. В медкабинете давно не делался косметический ремонт, он не укомплектован медицинской мебелью. Недостаточно оснащен прививочный кабинет, нет электронных термометров.

В школе № 82 имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова прокуратура обратила внимание на необходимость проведения косметического ремонта в туалете для сотрудников пищеблока.

В кадетской школе «Калкан» требуется провести ремонт обеденного зала столовой и заменить часть посуды. Штат сотрудников пищеблока не укомплектован кухонным работником, его функции выполняют повар и шеф-повар. На момент проверки не была оставлена суточная проба еды, что также является нарушением.

В адрес руководства кадетских школ прокуратура внесла предписания об устранении нарушений.