Прокуратура Набережных Челнов проверила кадетские школы

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(Набережные Челны, 26 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Набережных Челнов проверила четыре кадетские школы и выявила в них ряд нарушений.
В трех школах проверяющие обнаружили, что учащиеся не имеют медицинских заключений о состоянии здоровья, хотя это важно для детей, у которых программой предусмотрены повышенные физические нагрузки. Это нарушение допустили школа «Калкан», школа № 49 и школа имени Никиты Кайманова.
Кроме того, сотрудники прокуратуры обнаружили в школе № 49 нарушения санитарно-эпидемиологического характера. В столовой применяются стулья, которые невозможно обрабатывать дезинфекционными средствами, нет овощерезки для готовой продукции, не работает линия раздачи. В медкабинете давно не делался косметический ремонт, он не укомплектован медицинской мебелью. Недостаточно оснащен прививочный кабинет, нет электронных термометров.
В школе № 82 имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова прокуратура обратила внимание на необходимость проведения косметического ремонта в туалете для сотрудников пищеблока.
В кадетской школе «Калкан» требуется провести ремонт обеденного зала столовой и заменить часть посуды. Штат сотрудников пищеблока не укомплектован кухонным работником, его функции выполняют повар и шеф-повар. На момент проверки не была оставлена суточная проба еды, что также является нарушением.
В адрес руководства кадетских школ прокуратура внесла предписания об устранении нарушений.
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