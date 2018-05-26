Путин призвал членов Правительства энергично готовиться к выполнению майского указа

Кабинет должен завершить подготовку к выполнению указа до 1 октября этого года.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами нового состава Правительства призвал их разработать и утвердить направления деятельности в соответствии с его майским указом, не ссылаясь на обстоятельства. Об этом сообщает РБК.

Глава государства подчеркнул, что завершить подготовку к выполнению указа кабинет должен до 1 октября этого года. «Вы должны проявлять инициативу, находить нестандартные подходы», – добавил он.

Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 7 мая, сразу после инаугурации.

Среди поставленных в нем целей – вхождение страны в топ-5 экономик мира, увеличение численности населения и продолжительности его жизни, снижение уровня бедности, ускорение технологического развития страны.