В Удмуртии загорелось здание исправительной колонии

Огонь охватил площадь в 900 квадратных метров, но его удалось локализовать.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). В Удмуртии загорелось здание деревообрабатывающего цеха одной из исправительных колоний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МЧС по региону Веронику Митрофанову.

По ее словам, огонь охватил площадь в 900 кв. м. В тушении пожара участвуют как пожарные, так и сотрудники Управления ФСИН по республике.

Позднее представитель ГУ МЧС уточнила, что пламя удалось локализовать. Тушение пожара продолжается.

О пострадавших в результате инцидента ничего не сообщается.