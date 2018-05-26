Мотоциклисты Казани официально открыли сезон

Фото: Александр Елисеев
(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Александр Елисеев). Байкеры столицы Татарстана сегодня официально открыли мотосезон. Праздник прошел на автодроме KazanRing и собрал примерно 700 мотоциклистов.
Госавтоинспеция Татарстана организовала свою площадку, где в том числе выставила свои служебные мотоциклы. Также на площадке полицейских были организованны конкурсы для детей – сотрудники в доступной форме объясняли ребятам правила дорожного движения.
С конца апреля на дорогах Татарстана случилось 14 ДТП с участием мотоциклистов. Пять человек погибли и 13 получили различные травмы.
По словам заместителя начальника УГИБДД МВД по РТ Дамира Бикмухаметова, в таких авариях обычно виноваты и водитель автомобиля, и водитель мотоцикла.
«Самое главное – водители должны знать о том, что рядом с ними находятся мотоциклисты. Мы сейчас проводим совместные мероприятия с представителями мотосообщества и видим отклики. Наша главная задача – обеспечить безопасность на дорогах для всех участников движения», – подчеркнул он.
Организатором мероприятия стал Григорий Марков – профессиональный каскадер, президент мотоклуба и сооснователь мотошколы в Казани. Ему 31 год, а с мотоциклами он связан уже 15 лет. Первый свой байк собрал собственноручно.
«Колонна сегодня проехала хорошо, слаженно. Очень порадовало, что сотрудники ГИБДД на пути следования нам помогали. Любая война заканчивается миром, и сейчас мы активно сотрудничаем – лед тронулся, есть области взаимопонимания. Есть общение и алгоритм действия, дальнейшие планы», – отметил стантрайдер.
По словам организатора праздника, на него приехали не только казанцы, но и байкеры из Москвы, Нижнего Новгорода и других городов.
Также Марков отметил, что сейчас мотоциклы набирают популярность среди девушек. Около половины воспитанников мотошколы – представительницы прекрасного пола. Каскадер связал это со снижением цен на мотоциклы и ощущениями, которые способен дарить двухколесный транспорт. «Это чувство свободы, уверенности», – пояснил он.
Для приехавших на праздник были организованы различные конкурсы. Был определен самый красивый мотоцикл. Байкеров научили ездить медленно: им необходимо было проехать с такой скоростью, чтобы сидящая сзади девушка смогла откусить висящую на веревки сосиску. И, конечно же, перед гостями праздника выступал Григорий Марков и его брат Данил.
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