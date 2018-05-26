В дни ЧМ-2018 электрички между Казанью и аэропортом будут курсировать каждый час

В дни проведения игр поезда будут курсировать по маршруту без промежуточных остановок.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). В связи с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года с 15 июня по 8 июля между Казанью и аэропортом будут курсировать 48 пригородных поездов с интервалом примерно в один час. Об этом сообщает пресс-служба Пригородной пассажирской компании ОАО «Содружество».

Из Казани электрички будут отправляться в 00.03, 1.00, 2.23, 3.40, 5.00, 6.20, 7.44, 8.05, 9.00, 9.50, 11.00, 12.25, 13.15, 14.45, 15.35, 16.37, 16.55, 18.05, 19.00, 20.02, 20.50, 21.40, 22.10 и 23.22.

От аэропорта же поезда будут отходить в 00.10, 1.40, 3.00, 4.18, 5.40, 6.20, 7.05, 8.20, 8.55, 10.00, 11.30, 12.00, 13.15, 14.20, 15.35, 16.15, 17.18, 17.40, 18.53, 19.40, 20.50, 21.30, 22.33 и 23.00.

В дни проведения игр мундиаля и до 6 часов утра следующих суток поезда будут курсировать по маршруту без промежуточных остановок.

Всего игры чемпионата мира по футболу примут 11 российских городов. В Казани состоятся шесть встреч: матчи Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня) и Южная Корея – Германия (27 июня), а также одна восьмая (30 июня) и одна четвертая (6 июля) финала.