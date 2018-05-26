Мутко не исключил, что покинет РФС через три-четыре месяца

Вице-премьер пообещал, что всегда будет «краем глаза» следить за судьбой российского футбола.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что скорее всего, через 3-4 месяца он покинет организацию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, руководство страны предложило ему очень серьезный вызов. «Вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни. Возможно, через три-четыре месяца меня с вами не будет», — сказал Мутко на конференции РФС.

Но я всегда буду с вами, всегда буду краем глаза смотреть за судьбой российского футбола, пообещал он.

«Напоследок скажу: „Football from my heart“», — заключил вице-премьер.

Виталий Мутко до начала 2018 года занимал пост президента РФС, а до выборов Президента РФ состоял в должности вице-премьера РФ по вопросам спорта. После назначения нового Правительства России в мае стал вице-премьером по строительству.