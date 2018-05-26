Военный эксперт отреагировал на заявление СМИ о «худшем кошмаре» НАТО

Россия не размещала «Искандеры» до того момента, пока Америка не начала развертывать системы ПРО, отметил Дмитрий Дрозденко.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Российское вооружение, в том числе комплексы «Искандер», в первую очередь служит для обороны. Так прокомментировал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко публикацию The National Interest о том, что худшим кошмаром НАТО является «вооруженная до зубов Калининградская область». Об этом сообщает RT.

«Калининград — это территория нашей страны. И мы размещаем здесь то, что считаем нужным», — сказал Дрозденко.

А вот американское вооружение НАТО располагается совсем не там, где должно находиться —не в пределах штата Аризона или в Сан-Диего, а на территории Европы, отметил он.

По словам эксперта, Россия не размещала «Искандеры» до того момента, пока Америка не начала развертывать системы ПРО, которые могут нести в себе не только противоракетную функцию, но за счет своей универсальности и ударную.

«То есть мы фактически защищаемся в ситуации, когда тысячи единиц техники все ближе и ближе подбираются к нашим границам... Расположенные в Калининграде комплексы накрывают своей зоной воздействия системы противоракетной обороны и американские базы, находящиеся в Европе, создавая тем самым, как они говорят, угрозу ответного удара», — пояснил Дрозденко.

Но мы прекрасно понимаем, что Россия не нанесет первого удара, заключил он.