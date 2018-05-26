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Министр экономики РТ поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Татар-информ

26 мая 2018, 14:16

Экономика и финансы

Министр экономики РТ поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

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Фото: Салават Камалетдинов


Праздник для представителей малого и среднего бизнеса прошел в Доме предпринимателя РТ.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев поздравил предпринимателей с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие прошло в Доме предпринимателя РТ.

«Действительно, это сложная профессия, она сопряжена с риском, ответственностью, профессионализмом, идейностью и где-то со смекалкой. Те люди, которые выбирают для себя эту отрасль, собираются в какие-то центры, союзы. Одним из них является Дом предпринимателя», — заявил Абдулганиев.

Он напомнил, что республике на сегодняшний день без малого 170 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства — это 472 тыс. предпринимателей. Татарстан традиционно находится в пятерке лидеров по показателю предпринимательской активности. С каждым днем эта активность растет, но время тоже не стоит на месте, оно дает новые вызовы, подчеркнул министр.

«Предприниматель должен быть особо эластичен, особо мобилен при принятии решений, при продвижении своих продуктов.

«Для того чтобы обеспечить новыми инструментами, новыми знаниями появился вот этот Дом предпринимателя, где о лучших практиках рассказывают лучшие коучи из РТ, России, из-за рубежа. Лучшие сервисы оказываются здесь же — и МФЦ для бизнеса, где мы обкатываем порой самые сложные вопросы. По решению предпринимателей мы здесь проводим прием граждан, для них выделен специальный день, когда по самым злободневным вопросам здесь министр экономики или его замы проводят прием», — продолжил Фарид Абдулганиев.

Затем к бизнесменам обратился министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов.

«Татарстан, конечно, среди регионов ПФО по доле малого среднего предпринимательства с долей чуть более 25 процентов смотрится неплохо, но, знаете, мы конкурируем со всем миром, весь мир в среднем — это более 50 процентов. Поэтому для нас, как субъекта и страны, такая тема, как развитие предпринимательства, образовательные проекты, инкубирование, помощь в становлении бизнеса очень важна», — отметил он.

Шайхутдинов подчеркнул, что это невозможно без получения обратной связи от предпринимателей и добавил, что Дом предпринимателя мог бы стать хорошей площадкой, где министерство будет получать предложения о переводе каких-либо сервисов в электронный вид.

Заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка России Рушан Сахбиев в приветственном слове заметил, что сейчас стать предпринимателем легче, чем это было 5 – 7 лет назад.

«Раньше были тяжелые входные билеты, сегодня (нужен — прим. Т-и) компьютер-стол-стул и, наверное, самое главное — доступ к информации, возможность постоянно учиться. Сегодня быть предпринимателем модно, это действительно очень хороший хайп, и вы его создаете», — обратился он к собравшимся.

У бизнесменов была возможность создать прочные связи в неформальной обстановке, а также принять участие в воркшопах и лекциях.

Принимая участие в различных интерактивных играх, посетители могли получить специальные токены и обменять их на ценные призы.

Отдельная программа организована для детей — работала детская площадка и клуб робототехники.

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