Украина «представляет опасность для соседей», отмечают власти Венгрии.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Правительство Венгрии на инаугурационном заседании одобрило меморандум, адресованный руководству НАТО, с призывом пересмотреть политику в отношении поддержки Украины. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Украинскую правду».

По мнению властей Венгрии, «реформирование Украины провалилось». Киев не смог добиться успехов, «несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи», говорится в обращении к Североатлантическому альянсу.

В Будапеште отмечают, что Украина «представляет опасность для соседей».

«Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе альянса, НАТО должна адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах», — следует из документа.

Отношения между двумя странами стали напряженными после подписания Украиной в 2017 году закона об образовании, согласно которому дети представителей нацменьшинств должны обучаться в средней школе только на украинском языке.