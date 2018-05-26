«КИА Рио» и «Ниссан» столкнулись сегодня на перекрестке улиц Декабристов и Гагарина.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появились фотографии с места серьезной аварии в Московском районе Казани.

ДТП, участниками которой стали «КИА Рио» и «Ниссан», произошло сегодня утром на пересечении улиц Декабристов и Гагарина.

Очевидцы сообщают, что в аварии пострадала пожилая женщина, которая сидела на заднем сидении японского автомобиля. Основной удар пришелся именно на ее сторону.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. У «КИА» разбиты фары и капот, «Ниссану» буквально вмяло заднюю дверь в салон.



