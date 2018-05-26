Марат Ахметов: В Татарстане засеяно около 98 процентов посевных площадей

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Фото: архив/Александр Эшкинин
(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). В Татарстане засеяно около 98 процентов посевных площадей, работы выходят на финишную прямую, заявил сегодня заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства РТ под председательством Президента РТ Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Благодаря высокоорганизованной работе многих сельхозформирований в общей сложности засеяно 1 тыс. 735 тыс. га, сказал Марат Ахметов.
Из оставшихся 40 тыс. га будет засеяно кукурузой 15 тыс. га, гречихой — 14 тыс. га, однолетними травами — 2 тыс. га. Также будет засеяно картофелем 1 тыс. га и овощами порядка 300 га, рассказал министр.
«Предстоящий период очень важен для сохранения продуктивной влаги. Прошу подходить к таким простым агроприемам со всей ответственностью. Количество продуктивных стеблей и размер колоса будут зависеть не только от питания, но и от наличия влаги в почве на данный период», — заметил Ахметов.
По его словам, на следующей неделе ряд хозяйств начнет заготавливать корма на многолетних травах, их площадь в республике — около 500 тыс. га.
«Кормоуборочная кампания — это еще и испытание возможностей технического парка хозяйства и проверка квалификации персонала. Основная нагрузка приходится нынче на 700 современных мощных кормоуборочных комбайнов и 430 самоходных косилок. Поэтому важна техническая готовность каждой машины», — рассказал глава ведомства.
При правильной организации труда имеющийся в республике парк с дневным потенциалом 85 тыс. тонн позволяет заготавливать корма в достаточном объеме и в оптимальные сроки, добавил министр.
Он также напомнил, что с 28 мая по 1 июня будет организована комиссионная приемка всего кормозаготовительного комплекса.
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