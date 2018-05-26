Коммерческая эксплуатация 5G в Казани откроется в третьем квартале 2019 года

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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Коммерческая эксплуатация 5G в Казани откроется в 3-м квартале 2019 года. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.
«Сегодня в России нет коммерческой эксплуатации (сети 5G — прим. Т-и), сегодня открыты опытные зоны», — сказал министр.
Ранее опытная зона сети нового поколения 5G открылась в Иннополисе. На церемонии запуска в тестовом режиме продемонстрировали техническую возможность обеспечения высоких скоростей передачи данных, пропускной способности и ультранизкое время задержки.
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