Коммерческая эксплуатация 5G в Казани откроется в третьем квартале 2019 года

Ранее тестирование сети 5G запустили в Иннополисе.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Коммерческая эксплуатация 5G в Казани откроется в 3-м квартале 2019 года. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

«Сегодня в России нет коммерческой эксплуатации (сети 5G — прим. Т-и), сегодня открыты опытные зоны», — сказал министр.

Ранее опытная зона сети нового поколения 5G открылась в Иннополисе. На церемонии запуска в тестовом режиме продемонстрировали техническую возможность обеспечения высоких скоростей передачи данных, пропускной способности и ультранизкое время задержки.