На сайте ИА «Татар-информ» пройдет прямая трансляция VI Республиканского ифтара

Сегодня утром муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин ознакомился с ходом подготовки к мероприятию.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Казанской академии тенниса состоится первый день (мужской) VI Республиканского ифтара. Онлайн-трансляция мероприятия будет организована на сайте ИА «Татар-информ».

Ранее утром прошло совещание по подготовке к VI Республиканскому ифтару, которое прошло под председательством муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В совещании также приняли участие генеральный директор АО «Казань Арена» Радик Миннахметов и первый вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Радик Абдрахманов. Организаторы ознакомились с ходом подготовки к мероприятию.

Мужской ифтар начнется в 18.00 часов. Завтра, 27 мая, состоится женский ифтар.