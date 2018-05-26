На сайте ИА «Татар-информ» пройдет прямая трансляция VI Республиканского ифтара

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(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Казанской академии тенниса состоится первый день (мужской) VI Республиканского ифтара. Онлайн-трансляция мероприятия будет организована на сайте ИА «Татар-информ».
Ранее утром прошло совещание по подготовке к VI Республиканскому ифтару, которое прошло под председательством муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
В совещании также приняли участие генеральный директор АО «Казань Арена» Радик Миннахметов и первый вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Радик Абдрахманов. Организаторы ознакомились с ходом подготовки к мероприятию.
Мужской ифтар начнется в 18.00 часов. Завтра, 27 мая, состоится женский ифтар.
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