Надежда Бабкина на «Каравоне»: Это огромный фестиваль и замечательный праздник традиций

Народная артистка России поблагодарила руководство республики, Лаишевского района за проведение фестиваля, который сохраняет традиции и историю.

(Лаишевский район, 26 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). «Каравон» — это огромный фестиваль и замечательный праздник традиций. Об этом заявила сегодня на фестивале русского фольклора народная артистка России Надежда Бабкина.

В селе Никольское Лаишевского района Татарстана стартовал XXVI Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон». В этом году гостями праздника стали Надежда Бабкина и Московский государственный театр фольклора «Русская песня». Праздник этого года знаменателен и тем, что его основоположник — ансамбль «Каравон» отмечает свой 30-летний юбилей.

«Мы с большой радостью приехали сюда, чтобы разделить с вами этот удивительный праздник, чувства, характер и настроение. В этом во всем и есть наша огромная страна. Сегодня к вам приехали гости из разных регионов России. И подумайте только, название какое — „Каравон“. И коллектив, который существует 30 лет под этим великим названием, сегодня юбилей празднует. Это — 30 лет созидания, народной мудрости, национальных традиций», — сказала, обращаясь к собравшимся, Надежда Бабкина.

«Под одноименным названием этого коллектива был создан праздник, который 26 лет отмечает в этом году. Это стало потрясающей традицией. Я искренне выражаю благодарность руководству республики, района, всем тем, кто понимает, что основа нашей жизни — память к предкам, а это значит, сохранение традиций, нашей истории», — подчеркнула певица.