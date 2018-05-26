Надежда Бабкина на «Каравоне»: Это огромный фестиваль и замечательный праздник традиций

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Лаишевский район, 26 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). «Каравон» — это огромный фестиваль и замечательный праздник традиций. Об этом заявила сегодня на фестивале русского фольклора народная артистка России Надежда Бабкина.
В селе Никольское Лаишевского района Татарстана стартовал XXVI Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон». В этом году гостями праздника стали Надежда Бабкина и Московский государственный театр фольклора «Русская песня». Праздник этого года знаменателен и тем, что его основоположник — ансамбль «Каравон» отмечает свой 30-летний юбилей.
«Мы с большой радостью приехали сюда, чтобы разделить с вами этот удивительный праздник, чувства, характер и настроение. В этом во всем и есть наша огромная страна. Сегодня к вам приехали гости из разных регионов России. И подумайте только, название какое — „Каравон“. И коллектив, который существует 30 лет под этим великим названием, сегодня юбилей празднует. Это — 30 лет созидания, народной мудрости, национальных традиций», — сказала, обращаясь к собравшимся, Надежда Бабкина.
«Под одноименным названием этого коллектива был создан праздник, который 26 лет отмечает в этом году. Это стало потрясающей традицией. Я искренне выражаю благодарность руководству республики, района, всем тем, кто понимает, что основа нашей жизни — память к предкам, а это значит, сохранение традиций, нашей истории», — подчеркнула певица.
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