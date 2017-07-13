Ирек Файзуллин: В Татарстане введено почти 45 процентов жилья

Президент РТ в связи с началом строительного сезона поручил уделять особое внимание качеству используемых строительных материалов и выполняемых работ.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). В Республике Татарстан по состоянию на 25 мая введено 1 млн 73,8 тыс. кв. м жилья, или 44,7 процента от плана, а также 119 процентов к соответствующему периоду прошлого года, заявил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на совещании в Доме Правительства РТ, которое прошло под председательством Президента РТ Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

По программе соципотеки в республике введен 81 дом на 2 тыс. 615 квартир площадью 142,3 тыс. кв. м, рассказал глава ведомства.

Из 199 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года в высокой степени готовности находится 102 объекта, в средней степени готовности — 65 объектов, в низкой степени готовности — 32 объекта, сказал министр.

По программе строительства арендного жилья в этом году планируется ввести в эксплуатацию 182 жилых дома на 545 квартир площадью 28,7 тыс. кв. м. Это в том числе 3 многоквартирных дома на 365 квартир площадью 16,9 тыс. кв. м второй очереди арендного жилья в Иннополисе. Также будет построено 179 индивидуальных домов в 12 муниципальных районах республики площадью 11,8 тыс. кв. м. на 180 квартир.

Уже введен в эксплуатацию 61 дом в 4 муниципальных районах (Алькеевский район — 10 домов, Апастовский — 1 дом, Сабинский- 40 домов, Мензелинский — 10 домов), рассказал глава Минстроя РТ.

По его словам, в этом году 2018 году планируется обеспечить жильем по договорам найма жилых помещений 297 детей-сирот на сумму 355 млн 286,2 тыс. рублей.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья из плановых 120 домов введено 53 дома площадью 484,3 тыс. кв. м., остаток — 67 домов. Из строящихся 67 многоквартирных инвестиционных жилых домов в высокой степени готовности находятся 28 домов, в средней степени готовности — 32 дома, в низкой степени готовности (30 процентов готовности) −7 домов.

Рустам Минниханов в связи с началом строительного сезона поручил уделять особое внимание качеству используемых строительных материалов и выполняемых работ.