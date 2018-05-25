Татарстан претендует на полтора миллиарда рублей грантов на создание городской среды

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Фото: instagram.com/nataliafishman/
(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Все 24 проекта из Республики Татарстан прошли в финал всероссийского грантового конкурса лучших проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщила помощник Президента РТ Наталия Фишман в своем Instagram.
«Мы лучшие в стране с точки зрения экспертов. Месяц по ночам с главами и архитекторами не прошел даром. Но вот теперь интересно, как оценит нас федеральная комиссия», — написала Фишман.
Защита проектов назначена на воскресенье, нужно надеяться на то, что Федеральная комиссия будет аполитична и объективна, добавила помощник Президента РТ.
Наталия Фишман перечислила результаты, с которыми республика прошла в финал.
Малые города 50 — 100 тысяч: Зеленодольск (1-е место), Елабуга (2-е место), Бугульма (3-е место), Чистополь (4-е место), Лениногорск (5-е место).
Малые города 20 — 50 тысяч: Буинск (1-е место), Заинск (2-е место), Азнакаево (5-е место), Нурлат (6-е место), Арск (13-е место), Бавлы (15-е место).
Малые города 10 — 20 тысяч: Мензелинск (2-е место), Кукмор (3-е место), Мамадыш (4-е место), Тетюши (5-е место), Агрыз (6-е место).
Малые города до 10 тысяч: Лаишево (3-е место), Болгар (11-е место), Иннополис (12-е место).
Исторические поселения: Елабуга (1-е место), Билярск (2-е место), Менделеевск (4-е место).
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