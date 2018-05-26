Алексей Песошин поздравил работников химической промышленности с Днем химика

Нефтехимический комплекс Татарстана — это гордость нашей огромной страны, сказал Премьер-министр РТ.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил работников химической и нефтехимической промышленности с Днем химика. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Алексей Песошин напомнил о том, что современный Татарстан имеет славные научные традиции и высокий промышленный потенциал, которые позволяют выводить на рынок новую конкурентоспособную продукцию.

Отрадно, что многие татарстанские предприятия химии и нефтехимии являются крупнейшими как в Росси, так и в Европе, сказал он.

На сегодняшний день нефтехимический комплекс республики, его производственный и кадровый потенциал — это гордость нашей огромной страны, сказал Премьер-министр РТ.

По словам Песошина, руководство республики ставит перед нефтехимической отраслью амбициозные задачи по модернизации действующих производств, реализации инновационных проектов.

«Безусловно, главное богатство Татарстана — это, прежде всего, люди, рядовые труженики, специалисты, ветераны отрасли. Благодаря самоотверженной работе трудовых коллективов удается поддерживать стабильный рост объемов промышленного производства в нефтехимическом комплексе Республики Татарстан», — сказал Алексей Песошин и пожелал всем работникам химической и нефтехимической отрасли крепкого здоровья, благополучия в семьях, дальнейших успехов и процветания.