Муфтий Татарстана научил татарстанцев правильно стричь ногти

Муфтий РТ поделился правильной последовательностью удаления отросших ногтей.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин опубликовал в своем Instagram наглядное руководство, как правильно стричь ногти на руках и на ногах согласно закону ислама.

В руководстве показано, что нужно начинать удалять отросшие ногти с указательного пальца правой руки, дойти до мизинца, затем перейти к мизинцу левой руки, а потом вернуться к большому пальцу правой руки.

Стричь ногти на ногах необходимо, начиная с мизинца правой ноги и заканчивая мизинцем левой ноги.