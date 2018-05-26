СМИ рассказали о самом страшном «кошмаре» НАТО

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Самый страшный «кошмар» НАТО — это «вооруженный до зубов Калининград». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на National Interest.
Российские ракеты и флот, которые находятся в регионе, снижают зону действия американских и европейских войск, а самая большая угроза исходит от ракетных комплексов «Искандер-М», которые могут нанести точные удары по военно-морским объектам в Польше и Прибалтике, пишет издание.
В настоящее время Североатлантический альянс не обладает возможностями, чтобы противостоять российским войскам, отмечается в журнале.
Россия также может использовать ВКС с крылатыми ракетами Х-55 и Х-101, о количестве которых нет точных сведений, но это оружие способно ударить по любой цели в Польше, отмечает автор статьи.
Также в Калининграде базируется значительный контингент российского флота, в том числе малые артиллерийские корабли проекта 21630 с вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14 УКСК на восемь ракет «Калибр», которые были проверены в антитеррористических операциях в Сирии. Эти корабли вместе с двумя подводными лодками проекта 877 повысят мощность упреждающего удара России по агрессору, предупредает издание.
Кроме того, в издании упоминаются другие корабли, которые будут использоваться в обороне России: эскадренный миноносец проекта 956, 2 сторожевых корабля «Неустрашимый», 4 корвета проекта 20380, 4 малых ракетных корабля проекта 1234, 7 ракетных катеров проекта 1241.
У стран альянса, которые окружают Калининград, нет возможности противостоять российским войскам, расположенным в регионе, и в случае военных действий успех в Балтийском море будет на стороне Москвы.
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