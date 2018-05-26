Жертвами пожара в Красноярске стали четыре человека, в том числе один ребенок

Огонь полностью уничтожил небольшой дачный дом в Октябрьском районе города.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Жертвами пожара в Красноярке стали четыре человека, в том числе один ребенок, сообщает RT.

Пожар вспыхнул в небольшом дачном домике в Октябрьском районе города.

При разборе сгоревшего здания пожарные обнаружили тела четверых погибших, в том числе одного ребенка.

По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки.

