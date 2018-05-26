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Татар-информ

26 мая 2018, 09:38

Общество

В США оценили мощь залпа крейсера «Юрий Долгорукий» в «160 Хиросим»

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По словам Ганса Кристенсена, 4 ракеты могут доставить 24 боеголовки общей мощностью 2,4 тыс. килотонн, что равно «160 Хиросимам».

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Общая мощность залпового пуска ракет «Булава» с российского подводного крейсера «Юрий Долгорукий» эквивалентна мощности 160 бомб, которые были сброшены на Хиросиму. Об этом заявил глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации ученых США Ганс Кристенсен в своем микроблоге Twitter.

Пуск четырех ракет «Булава» был совершен за 20 секунд, и около минуты потребуется на то, чтобы запустить 16 ракет, отметил он.

По словам Кристенсена, 4 ракеты могут доставить 24 боеголовки общей мощностью 2,4 тыс. килотонн, что равняется «160 Хиросимам». 

Ранее сообщалось, что российская атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий» впервые запустила сразу четыре межконтинентальные баллистические ракеты «Булава» на Белом море по целям на полигоне Кура на Камчатке.

Минобороны также опубликовало видео запуска ракет.

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