(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Непотушенная сигарета стала причиной гибели 60-летней женщины в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре в селе Красный Баран Алексеевского района республики пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в ночь на субботу.
Прибывшие к месту ЧП пожарные обнаружили, что огнем объят небольшой дощатый сарай, площадью 15 кв. метров.
Потушив пожар, огнеборцы стали разбирать сгоревшие конструкции. Внутри сгоревшего сарая было обнаружено тело 60-летней женщины.
По предварительной версии, причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета.
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