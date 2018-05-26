Путин посоветовал Западу не переходить «красную черту» в отношениях с РФ

Президент России призвал с уважением относиться к ее государственным интересам.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Расширение НАТО на восток и возможное включение в Североатлантический альянс Украины являются для России «красной чертой», которую Западу не следует переходить. Об этом Президент РФ Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

По словам Путина, после смены власти на Украине зимой 2014 года у российской стороны возникло опасение, что эта страна может войти в альянс.

«У есть какие-то границы, понимаете, «красную черту» нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам», – подчеркнул он.