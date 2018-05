Илон Маск по ошибке счел украинское СМИ российским

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Основатель и руководитель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск по ошибке счел издание «Украинская правда» не украинским, а российским.

Бизнесмен написал в своем Twitter’е, что хотел приобрести для своего нового проекта Pravda принадлежащий изданию домен Pravda.com, но Россия отказалась его продавать.

Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn’t bother to correct me …