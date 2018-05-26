Илон Маск по ошибке счел украинское СМИ российским

Искавший домен для своего проекта Pravda бизнесмен не смог приобрести домен «Украинской правды».

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Основатель и руководитель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск по ошибке счел издание «Украинская правда» не украинским, а российским.

Бизнесмен написал в своем Twitter’е, что хотел приобрести для своего нового проекта Pravda принадлежащий изданию домен Pravda.com, но Россия отказалась его продавать.

Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn’t bother to correct me … — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018

Позднее Маск узнал, что ошибся. Собственный же проект он решил разместить на домене Pravduh.com.

Problem solved, was able to buy https://t.co/ivSUwPqsDT! Game on … — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018

Ранее предприниматель-инноватор объявил, что целью сервиса Pravda станет борьба с фейковой информацией в Интернете. Он будет противодействовать как ботам, так и СМИ, размещающим недостоверные материалы.