В Казани представят спектакль колумбийского режиссера «Чернобыльский идиот»

Спектакль «Чернобыльский идиот» основан на романе Федора Достоевского «Идиот».

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Спектакль «Чернобыльский идиот» колумбийского режиссера Алехандро Гонзалеса Пуче представят на сцене театра Камала, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Постановку покажут казанскому зрителю 30 мая.



Спектакль «Чернобыльский идиот» основан на романе Федора Достоевского «Идиот» и перекликается с другими источниками, в том числе с фильмом «Голоса Чернобыля» по книге «Чернобыльская молитва» лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.



Спектакль также обращается к советскому научно-фантастическому фильму «Сталкер» режиссера Андрея Тарковского, где главный герой тайно проводит людей на запрещенную территорию.



В версии спектакля князь Мышкин и другие персонажи «Идиота» смешиваются с героями Чернобыльской зоны.



Постановка станет хедлайнером V Международного театрально-образовательного форума «Науруз», который пройдет с 28 мая по 3 июня в Казани.