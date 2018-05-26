В Казани представят спектакль колумбийского режиссера «Чернобыльский идиот»

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(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Спектакль «Чернобыльский идиот» колумбийского режиссера Алехандро Гонзалеса Пуче представят на сцене театра Камала, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Постановку покажут казанскому зрителю 30 мая.
Спектакль «Чернобыльский идиот» основан на романе Федора Достоевского «Идиот» и перекликается с другими источниками, в том числе с фильмом «Голоса Чернобыля» по книге «Чернобыльская молитва» лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.
Спектакль также обращается к советскому научно-фантастическому фильму «Сталкер» режиссера Андрея Тарковского, где главный герой тайно проводит людей на запрещенную территорию.
В версии спектакля князь Мышкин и другие персонажи «Идиота» смешиваются с героями Чернобыльской зоны.
Постановка станет хедлайнером V Международного театрально-образовательного форума «Науруз», который пройдет с 28 мая по 3 июня в Казани.
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