Частные детские сады и лагеря в Елабуге работают без лицензии

По словам местных эпидемиологов, руководители учреждений скрываются и игнорируют надзорные органы.

(Елабуга, 26 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Большинство частных детских садов и лагерей Елабуги работают без лицензии. О существовании таких учреждений становится известно только из их рекламы, сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии.

По словам эпидемиологов, родителям нужно предварительно уточнять у руководства таких учреждений, есть ли у них лицензия и санитарно-эпидемиологическое заключение. Сегодня необходимую лицензию имеют все государственные муниципальные учреждения детского образования, пришкольные лагеря, а также оздоровительные лагеря «Юный строитель», «Лесная сказка» и «Буревестник». А из частных организаций такой документ есть только у международной школы «Три медведя».

«Для примера, в Набережных Челнах все частные детские учреждения лицензированы, а у нас их много, но никто не имеет лицензии. Мы даже не знаем их количество. Они скрываются, не открывают двери. Предприятия, имеющие лицензию, контролируются: какое там питание, постельное белье, условия и так далее. Все это важно», – отметил начальник Центра гигиены и эпидемиологии Максим Даровских.

Также, по его словам, в городе встречаются медицинские учреждения, работающие без лицензии. В первую очередь это салоны оптики.