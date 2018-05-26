Частные детские сады и лагеря в Елабуге работают без лицензии

(Елабуга, 26 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Большинство частных детских садов и лагерей Елабуги работают без лицензии. О существовании таких учреждений становится известно только из их рекламы, сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии.
По словам эпидемиологов, родителям нужно предварительно уточнять у руководства таких учреждений, есть ли у них лицензия и санитарно-эпидемиологическое заключение. Сегодня необходимую лицензию имеют все государственные муниципальные учреждения детского образования, пришкольные лагеря, а также оздоровительные лагеря «Юный строитель», «Лесная сказка» и «Буревестник». А из частных организаций такой документ есть только у международной школы «Три медведя».
«Для примера, в Набережных Челнах все частные детские учреждения лицензированы, а у нас их много, но никто не имеет лицензии. Мы даже не знаем их количество. Они скрываются, не открывают двери. Предприятия, имеющие лицензию, контролируются: какое там питание, постельное белье, условия и так далее. Все это важно», – отметил начальник Центра гигиены и эпидемиологии Максим Даровских.
Также, по его словам, в городе встречаются медицинские учреждения, работающие без лицензии. В первую очередь это салоны оптики.
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