Роспотребнадзор организовал горячую линию для участников и гостей ЧМ-2018

Специалисты федеральной службы проведут консультации по вопросам защиты прав потребителей и санитарного надзора.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Участники и гости чемпионата мира по футболу 2018 года смогут по телефону получить консультацию от специалистов Роспотребнадзора.

Ведомство открыло круглосуточную горячую линию по вопросам защиты прав потребителей, санитарного и эпидемиологического надзора.

Позвонить на горячую линию и получить интересующую информацию можно до 15 августа этого года по телефону: 8 (800) 555-49-43. Звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в России.