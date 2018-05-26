Летом в Елабуге трудоустроят 550 школьников

Более половины местных школьников будут работать в трудовых лагерях при школах города.

(Елабуга, 26 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Этим летом в Елабуге при поддержке центра занятости планируется трудоустроить 550 школьников города и района.

Большая часть детей будут работать в трудовых лагерях при школах. Заработная плата этим 310 школьникам будет выплачиваться из местного бюджета, сообщили сегодня в центре занятости населения.

Еще 240 детям рабочие места предоставят предприятия города. На сегодня сделать это готовы десять организаций.

Школьникам, работавшим полный день, должны заплатить 11 тыс. 163 рубля. Как отмечают в центре занятости населения, эта сумма как раз соответствует новому МРОТ, в связи с чем могут возникнуть проблемы с трудоустройством школьников. Большинство предприятий могут предпочесть за эти же деньги нанять взрослого работника, ответственность за которого меньше.