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Татар-информ

26 мая 2018, 03:28

Общество

Летом в Елабуге трудоустроят 550 школьников


Более половины местных школьников будут работать в трудовых лагерях при школах города.

(Елабуга, 26 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Этим летом в Елабуге при поддержке центра занятости планируется трудоустроить 550 школьников города и района.

Большая часть детей будут работать в трудовых лагерях при школах. Заработная плата этим 310 школьникам будет выплачиваться из местного бюджета, сообщили сегодня в центре занятости населения.

Еще 240 детям рабочие места предоставят предприятия города. На сегодня сделать это готовы десять организаций.

Школьникам, работавшим полный день, должны заплатить 11 тыс. 163 рубля. Как отмечают в центре занятости населения, эта сумма как раз соответствует новому МРОТ, в связи с чем могут возникнуть проблемы с трудоустройством школьников. Большинство предприятий могут предпочесть за эти же деньги нанять взрослого работника, ответственность за которого меньше.

 

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