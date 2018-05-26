В Казани стартовал юбилейный веломарафон предпринимателей

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). На площади Тысячелетия Казани стартовал юбилейный веломарафон предпринимателей, сообщает пресс-служба Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ.
Веломарафон, который в этом году проводится в десятый раз, продлится три дня и будет проходить по маршруту «Путь Тукая»: Казань – Атня – Кырлай – Хотня – Арск. Всего участники марафона должны будут преодолеть 150 километров.
Велосипедисты посетят село Новый Кырлай, где возложат цветы к памятнику Габдуллы Тукая и встретятся с предпринимателями Арского и Атнинского районов.
27 мая утром колонна велосипедистов доберется до деревни Симетбаш, затем запланирована остановка у церкви Петра и Павла и у Хотнинского источника. Велосипедисты вернутся в Казань на электричке.
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Веломарафон, который проводится уже в десятый раз, продлится три дня.
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