Сергей Безруков рассказал о том, как впервые заговорил на татарском языке

В годы учебы во МХАТе артисту пришлось исполнять роль старика Силана из пьесы «Горячее сердце», который, следуя режиссерской мысли, стал татарином.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Известный российский актер театра и кино, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков в интервью генеральному директору «Татмедиа» Андрею Кузьмину рассказал историю своего знакомства с татарским языком. По словам артиста, это произошло в первые годы учебы во МХАТе, когда его курс готовил педагогические работы совместно с учениками Олега Табакова.

Темой работ стало творчество Островского. Юному артисту пришлось исполнять роль старика Силана из пьесы «Горячее сердце». К роли дворника он подошел со всей ответственностью: надел рукавицы, чтобы молодые руки не выдали возраст, приклеил себе бороду и нашел метлу, играл строго по Островскому. Проблема заключалась в том, что спектакль был адаптирован режиссером и ставился на современный лад, а реквизит Безрукова явно выбивался из общей концепции, нужно было срочно что-то менять.

«И он (Александр Марьин, режиссер постановки) все-таки уговорил меня, сказал, что нужно играть их историю, снять бороду. Я говорю: "Ты меня раздеваешь прямо. Мне кого играть-то?". И вдруг до меня доходит, я начинаю отматывать – это было мое спасение. Тогда, во времена Островского, среди дворников и извозчиков были татарские диаспоры. Это была их прерогатива, дворники были татары. И меня осенило: "Хорошо! Я буду татарин!". Мне было 17, но я выиграл тем, что у меня был самый характерный образ, я фактически перетянул одеяло на себя», – вспоминает Безруков.

«Я молился, у меня даже была молитва, которую я читал. Говорил какие-то слова. Были, конечно, оскорбительные слова типа "хайван". Когда залезал кто-то во двор, я говорил: "Ух, хайван!". Не буду произносить сейчас те слова, которые я произносил тогда в адрес вора Васьки, который пробирался на двор. Я его хватал и высказывал ему все в лицо по-татарски. Никто не понимал этого, но те, кто знал язык, понимали. Олег Павлович записал мне практически все слова, которые надо было сказать, молитву. Я играл татарина», – поделился актер.

Полную версию интервью можно прочитать здесь. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.