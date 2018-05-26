Центр занятости Елабуги помогает безработным в открытии своего дела

Для развития собственного дела безработные получают государственную субсидию в размере 117,6 тысячи рублей.

(Елабуга, 26 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Во II квартале этого года 18 жителей Елабуги заявили о желании принять участие в программе по содействию самозанятости безработных граждан. При удачной защите своих проектов они смогут заняться предпринимательской деятельностью при поддержке Центра занятости населения.

На развитие своего дела участникам программы выдадут по 117,6 тыс. рублей. При этом специалисты службы занятости не просто раздают субсидии безработным, желающим открыть свое предприятие, но и помогают им в составлении бизнес-планов и оценке рисков. Все участники сначала прошли тестирование на выявление организаторских качеств, а также посетили занятия в «Школе начинающего предпринимателя».

Дальше претендентам нужно будет защитить свой бизнес-проект. Специальная комиссия отберет только три лучших проекта, которые и получат господдержку на развитие своего дела. Субсидии по содействию самозанятости безработных граждан выдаются каждый год. В этом году ее получат 12 жителей Елабуги.