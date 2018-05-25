Сергей Безруков: «Я влюблен в Казань – и по чистоте, и по архитектуре город поражает»

Российский актер театра и кино поделился впечатлениями от очередного визита в Татарстан.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Российский актер театра и кино Сергей Безруков выразил восхищение красотой Казани и радушным приемом, который ему оказали во время визита в татарстанский город Буинск. Артист прибыл туда для того, чтобы 24 мая выступить с моноспектаклем «Маленький принц» по сказке Антуана де Сент-Экзюпери, завершив программу Второго театрального фестиваля «Буинск – пространство диалога».

«Всегда относился с большим уважением к вашему зрителю потому, что зритель настоящий, театральный, – подчеркнул Безруков во время интервью с генеральным директором «Татмедиа» Андреем Кузьминым. – Играл в Казани несчетное количество раз, очень много друзей. <..> Я влюблен в Казань: и по архитектуре, и по чистоте город, конечно же, поражает. Поражает и своими дорогами – хорошими, чистыми, ровными, и архитектурой. Здесь можно найти, как я тогда еще говорил, и всегда, неустанно, буду повторять: от европейской архитектуры до самобытной. Кул Шариф с великолепным белоснежным Кремлем. Все это тебя погружает в самую различную атмосферу исторической памяти.

Про Свияжск я вообще не говорю – это одно из любимых мест, связанных с Казанью и вообще с Татарстаном. Вот сейчас для себя открываю Буинск, надеюсь, открыть и Тетюши тоже. Мне бы хотелось сюда приезжать почаще, насколько это возможно. В этот раз я рад, что меня пригласили на международный театральный фестиваль, в этом смысле я рад помочь любому начинанию, тем более такому. Здесь это искренне, с любовью и, конечно же, подвижничество на лицо».

Полную версию интервью можно прочитать здесь. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.