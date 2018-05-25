Сергей Безруков: «Родной язык обязательно нужно знать – это сто процентов»

Рассуждая на тему изучения родных языков в школах, актер отметил, что в советское время финансирование национальных программ было поставлено на поток.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Прославленный российский актер театра и кино, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков высказал мнение о том, что знание родного языка – это, в первую очередь, уважение и память к своим корням и традициям своего народа. Знать родной язык необходимо, подчеркнул артист во время интервью с гендиректором «Татмедиа» Андреем Кузьминым для спецпроекта «Без галстука».

«Самый сложный вопрос – это, безусловно, национальный вопрос. Я считаю, что традиции и корни заложены в языке. Все традиции заложены в языке, поэтому родной язык обязательно нужно знать, это сто процентов. Есть еще язык общения, как, в данном случае, мировой язык – английский. Его почему-то учат все страны, и он считается мировым языком, хотя, по идее, с какой стати, да? Так повелось, что, когда мы были огромным государством, мы изучали русский язык, и мы говорим на одном языке. При этом, если вы вспомните обучение в те самые советские времена, родному языку также уделялось внимание, – отметил Сергей Безруков. – Это не означает, что, допустим, в советские времена только русское и советское, неважно. Сколько исследований я по этому поводу читал и видел, сколько финансировалось именно национальных программ, уж не говоря про Прибалтику».

По мнению актера, страны бывшего СССР в настоящее время подвержены в значительной степени «американизации». Забывая о своих национальных корнях, бывшие советские республики слепо стремятся в НАТО. Он напомнил, что при Советском Союзе уделялось огромное внимание национальным корням каждой из пятнадцати национальных республик.

«В те времена уважали, любили, знали, и средства выделялись, причем, немалые. Поэтому я думаю, что, наверное, вот это вот некая благодарность тому, что мы с вами до сих пор общаемся и друг друга понимаем, мы все равно благодарим Советский Союз, как ни крути, – заявил артсист. – Приезжаешь в какую-нибудь союзную республику, где тебя уважают и любят – например, в Грузию, в Армению, в Азербайджан. Вроде бы для России это союзные государства, а некоторые даже отнюдь не союзные государства, но… Их спасает и им помогает то, что они еще помнят язык. И для общения это совершенно уникально. Они хотят общаться, и они счастливы, что еще помнят и знают».

Полную версию интервью можно прочитать здесь. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.