Сергей Безруков не сыграет роль Пушкина в фильме Угольникова «Учености плоды»

Российский артист назвал «ошибкой» информацию о новом проекте, появившуюся в некоторых СМИ.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Сергей Безруков не исполнит роль Александра Пушкина в новом фильме Игоря Угольникова «Учености плоды», повествующем об истории оккупации немцами родового поместья Михайловского немцами в 1944 году. Российский актер сыграет псковского жителя, который живет в деревушке рядом с усадьбой. По словам Безрукова, ранее появившаяся в СМИ информация является ошибкой.

«Иногда говорят: "Почему журналистов настолько не переваривают?". Потому что иногда непроверенную информацию они выдают за точную. Услышав звон, не знают, где он. Пустили слух, что я вроде бы буду снова играть Пушкина, и это ошибка, потому что не Пушкина, нет, – рассказал актер в интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину. Проект называется "Учености плоды", будет снимать Игорь Угольников. История о времени оккупации Михайловского (имение Александра Пушкина) немцами, это 1944 год. Играть я там буду псковского жителя, который живет в деревушке рядом с Михайловским».

Действия фильма разворачиваются во время, когда Михайловским руководил профессор Франкфуртского университета, а комендантом была поставлена немка, которая продолжала советские традиции: экскурсии по поместью, вечера с чтениями поэзии Пушкина наравне с Гете.

«Может быть, благодаря этой правде удастся отделить головорезов и тех, кто пытался сохранить что-то, даже будучи оккупантами. Это и любовь, которую прививали – совсем простые жители тоже относились к Александру Сергеевичу сложно. Для просвещенных и образованных людей Александр Сергеевич – это наше все, а тогда кто-то знал, кто-то слышал. Это, наверное, проект, в котором есть некое объединение: когда люди разных сословий, религий и национальностей начинают ценить культуру», – поделился Безруков.

В данный момент актер принимает участие в создании еще одного кинопроекта Игоря Угольникова – «Ильинский рубеж». Жанр ленты – историческое кино, основанное на документальных материалах, а Безруков в нем исполняет небольшую роль сержанта Старчака. Фильм рассказывает о подольских курсантах, выпускниках училища, будущих офицерах, которые встали на защиту Москвы.

Полную версию интервью можно прочитать здесь. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.