Безруков пошутил над своим исполнением рэпа Matrang на песню «Медуза»

10 мая в эфире шоу GazLive рэпера Василия Вакуленко прославленный российский актер попробовал себя в новом жанре.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Российский актер театра и кино Сергей Безруков впервые прокомментировал свое исполнение хита «Медуза» осетинского исполнителя Алана Хадзарагова (Matrang). Артист попробовал себя в новом жанре 10 мая в эфире шоу GazLive рэпера Василия Вакуленко.

За первые сутки ролик набрал 100 тысяч просмотров в Сети. В эксклюзивном интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину Сергей Безруков рассказал, что для него проба оказалась «неожиданной».

«Для поклонников рэпа это, наверное, было совершенно чудовищно», – рассмеявшись, поделился актер.

Отказавшись от идеи зачитывать рэп, Сергей Безруков вспомнил, как на втором курсе актерского факультета школы-студии МХАТ они с сокурсниками ставили Островского под чутким руководством воспитанников Олега Павловича Табакова. Юному артисту досталась роль дворника Силана из пьесы «Горячее сердце». После долгих метаний решено было «осовременить» пьесу, так Силан стал членом татарской диаспоры, «настоящим татарином».

Под диктовку Табакова молодой Безруков учился правильно произносить слова на чужом для себя языке. Тогда, в студенческие годы, он впервые заговорил на татарском. Во время интервью по просьбе гендиректора «Татмедиа» Андрея Кузьмина актер согласился продекларировать строки из популярного татарского стихотворения «Туган як» – ссылка на видео.

Полную версию интервью можно прочитать здесь. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.