Сергей Безруков предложил властям Татарстана построить в Буинске ЭКО-поселение

Актер высказал предположение о том, что ЭКО-поселение, выдержанное в духе татарской деревни начала прошлого века, привлечет иностранных туристов.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Создание в татарстанском городе Буинск целого ЭКО-поселения с несколькими экологическими отелями, выдержанными в духе татарской деревни начала XX века, в перспективе может привести к увеличению туристического потока в республику. Экология и месторасположение небольшого населенного пункта позволят обеспечить доступность и комфортный отдых иностранным туристам. Такой вывод для себя сделал известный российский актер театра и кино Сергей Безруков, прибыв в Буинск с гастролями.

В эксклюзивном интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину артист рассказал, почему согласился стать хедлайнером Второго театрального фестиваля «Буинск – пространство диалога» и попросил власти оказать поддержку городу и фестивалю.

«Мне бы хотелось, чтобы, действительно, и помощь и поддержка от руководителей и от властей была серьезная, – отметил Сергей Безруков, отвечая на вопрос о будущем Буинского фестиваля. – Я понимаю, что уже поддерживают и уже помогают, но очень хотелось бы, чтобы здесь, в Буинске, вот я сегодня предложил уже – сделать ЭКО-поселение, чтобы погрузить вообще в историческую эпоху, чтобы можно было переодеться в костюм и попасть в историческую татарскую деревню.

И для иностранцев это было бы привлекательно потому, что все ищут такую экологическую деревню, и есть даже отели экологические. Здесь можно было бы сделать абсолютно экологическую деревню, такой квартал исторический, приглашать и, я думаю, что только бы деньги и платили, чтобы попасть сюда».

Полную версию интервью можно прочитать здесь. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.