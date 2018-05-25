Территория с самой богатой флорой в РТ особенно популярна среди туристов.

(Елабуга, 26 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На территории рекреационной площадки Большого бора национального парка «Нижняя Кама» провели работы по благоустройству. Сотрудники Елабужского участкового лесничества совместно с челнинскими волонтерами очистили ее от бытового мусора и отремонтировали беседки.

Бoльшoй бoр является самым крупным массивом национального парка «Нижняя Кама». Он также считается самым типoлoгически и флoристически бoгатым лесным массивом, сохранившимся на территории республики. Летом эти сосновые леса очень популярны среди туристов.

«В связи с этим усиливается антропогенная нагрузка на природную среду. Хочется пожелать всем отдыхающим внимательного и бережного отношения к природе <...>», – обращаются к отдыхающим сотрудники национального парка. Они рекомендуют им активный отдых, основанный на минимальном потреблении экологических ресурсов.