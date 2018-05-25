Путин объяснил свое заявление о вхождении РФ в топ-5 экономик мира

Сейчас Россия находится на шестом месте по паритету покупательской способности.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин объяснил свои слова о необходимости вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира. Речь шла о паритете покупательской способности, заявил он в ходе разговора с инвесторами на Петербургском международном экономическом форуме, передает РБК.

«<...> мы ставим своей задачей закрепиться в этой пятерке, и так оно, я уверен, и будет», – подчеркнул российский лидер.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин пояснил, что по текущим оценкам Международного валютного фонда Россия находится на шестом месте по паритету покупательной способности среди экономик мира.