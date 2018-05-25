Путин прокомментировал характер диалога с Трампом

По словам Президента РФ, прямой диалог между главами государств практически отсутствует.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал свой диалог с Президентом США Дональдом Трампом. На полях Петербургского международного экономического форума он заявил, что их отношения «не улучшились и не ухудшились», передает ТАСС.

Путин констатировал практическое отсутствие прямого диалога между лидерами и признал, что это не дает добиться прогресса в отношениях между странами.

Российский лидер счел одной из причин этого внутриамериканский конфликт элит. При этом он выразил надежду на изменение сложившейся ситуации.