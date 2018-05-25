«Ак Барс» выйдет из отпуска в середине июля

По традиции, изменения в рабочем графике команды минимальны.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Трехкратный обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» 30 мая будет праздновать свой очередной успех, а затем уйдет на заслуженный отдых. Из отпуска команда выйдет в середине лета.

По традиции, изменения в рабочем графике команды минимальны. После тщательного медицинского осмотра 16 июля «Ак Барс» отправится на первый сбор в Финляндию, где казанцы будут работать на новой олимпийской базе в Рауносми.

С 29 июля по 1 августа «барсы» продолжат занятия дома. 2 – 8 августа ожидается первая игровая проба льда – участие в турнире в Сочи. 9 августа уже в Казани «Ак Барс» проведет контрольный матч с ярославским «Локомотивом». Второй домашний сбор продлится до 16 августа, в этот день казанцы сыграют на родном льду контрольную встречу с нижнекамским «Нефтехимиком».

С 20 по 25 августа «Ак Барс» будет задействован на турнире в Риге. Наконец, 1 сентября начнется игровой сезон. Традиционно в первом матче встретятся обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата КХЛ. «Ак Барс» и петербургский СКА сыграют друг с другом в Казани.