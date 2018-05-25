«Ак Барс» выйдет из отпуска в середине июля

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Трехкратный обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» 30 мая будет праздновать свой очередной успех, а затем уйдет на заслуженный отдых. Из отпуска команда выйдет в середине лета.
По традиции, изменения в рабочем графике команды минимальны. После тщательного медицинского осмотра 16 июля «Ак Барс» отправится на первый сбор в Финляндию, где казанцы будут работать на новой олимпийской базе в Рауносми.
С 29 июля по 1 августа «барсы» продолжат занятия дома. 2 – 8 августа ожидается первая игровая проба льда – участие в турнире в Сочи. 9 августа уже в Казани «Ак Барс» проведет контрольный матч с ярославским «Локомотивом». Второй домашний сбор продлится до 16 августа, в этот день казанцы сыграют на родном льду контрольную встречу с нижнекамским «Нефтехимиком».
С 20 по 25 августа «Ак Барс» будет задействован на турнире в Риге. Наконец, 1 сентября начнется игровой сезон. Традиционно в первом матче встретятся обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата КХЛ. «Ак Барс» и петербургский СКА сыграют друг с другом в Казани.
Следующая новость
По традиции, изменения в рабочем графике команды минимальны.
Президент России обратил внимание на значимость действий регионов при реализации проектов развития.
Режиссером картины выступил француз Жак Одиар, известный по работе над фильмом «Профессионал» с Жаном-Полем Бельмондо.
В Кстовском районе карантин продлится до 19 июля, в Борском — до 24 июля.
По словам Эмилии, она пришла в шок, узнав о финале «Игры престолов» и чем он обернется для ее персонажа — Дейенерис Таргариен.
Продюсер Иосиф Пригожин и музыкант Станислав Барецкий предположили, что новость о разводе может оказаться фейковой.
В программе состоится народный праздник «Сабантуй». Дети смогут поучаствовать в веселых соревнованиях «Бег в галошах парами», «Перенеси яйцо в ложке».
Анастасия представила проект «История успеха» об успешных молодых татарстанцах.
Рустам Минниханов и Кари Каунискангас обсудили уже реализуемые в Татарстане проекты финской компании.
В марте этого года Дэнни Бойл дал условное название картине «Джеймс Бонд-25».
Соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума.
Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном может состояться 12 июня.
Турецкий блогер Кенан Гурбуз предложил татарстанскому руководству номинироваться на премию ЮНЕСКО, чтобы Нижнекамск признали городом мира.
На кадрах видно, как из здания идет густой дым.
Российский лидер отметил, что необходимо совместно расследовать отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Президент России назвал «Северный поток – 2» общеевропейским проектом.
25 маяВыковать подкову, сделать фото в доспехах и прокатиться на гольф-карах: чем можно заняться на первом Кузнечном фестивале в Казани