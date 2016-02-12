Путин поздравил Татарстан и другие регионы – лидеры рейтинга инвестиционного климата

Экономика и финансыОфициальная хроника
Фото: архив
(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского экономического форума поздравил регионы, ставшие в этом году победителями национального рейтинга инвестиционного климата – Тюменскую область, Москву и Татарстан.
Российский лидер обратил внимание на то, что при реализации проектов развития многое будет зависеть от усилий и эффективности регионов.
Ключевым принципом развития страны Путин назвал открытость, нацеленность на активное участие в мировых процессах и интеграционных проектах, что в свою очередь предполагает реализацию масштабных инфраструктурных проектов.
Кроме того, Президент России констатировал важность неформального диалога в условиях динамичных изменений, происходящих в мире.
Помимо Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ выступили Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и заместитель Председателя КНР Ван Цишань.
Среди участников мероприятия был и Президент Татарстана Рустам Минниханов, отмечает пресс-служба главы республики.
Следующая новость
По традиции, изменения в рабочем графике команды минимальны.
Президент России обратил внимание на значимость действий регионов при реализации проектов развития.
Режиссером картины выступил француз Жак Одиар, известный по работе над фильмом «Профессионал» с Жаном-Полем Бельмондо.
В Кстовском районе карантин продлится до 19 июля, в Борском — до 24 июля.
По словам Эмилии, она пришла в шок, узнав о финале «Игры престолов» и чем он обернется для ее персонажа — Дейенерис Таргариен.
Продюсер Иосиф Пригожин и музыкант Станислав Барецкий предположили, что новость о разводе может оказаться фейковой.
В программе состоится народный праздник «Сабантуй». Дети смогут поучаствовать в веселых соревнованиях «Бег в галошах парами», «Перенеси яйцо в ложке».
Анастасия представила проект «История успеха» об успешных молодых татарстанцах.
Рустам Минниханов и Кари Каунискангас обсудили уже реализуемые в Татарстане проекты финской компании.
В марте этого года Дэнни Бойл дал условное название картине «Джеймс Бонд-25».
Соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума.
Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном может состояться 12 июня.
Турецкий блогер Кенан Гурбуз предложил татарстанскому руководству номинироваться на премию ЮНЕСКО, чтобы Нижнекамск признали городом мира.
На кадрах видно, как из здания идет густой дым.
Российский лидер отметил, что необходимо совместно расследовать отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Президент России назвал «Северный поток – 2» общеевропейским проектом.
25 маяВыковать подкову, сделать фото в доспехах и прокатиться на гольф-карах: чем можно заняться на первом Кузнечном фестивале в Казани