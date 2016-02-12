Путин поздравил Татарстан и другие регионы – лидеры рейтинга инвестиционного климата

Президент России обратил внимание на значимость действий регионов при реализации проектов развития.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского экономического форума поздравил регионы, ставшие в этом году победителями национального рейтинга инвестиционного климата – Тюменскую область, Москву и Татарстан.

Российский лидер обратил внимание на то, что при реализации проектов развития многое будет зависеть от усилий и эффективности регионов.

Ключевым принципом развития страны Путин назвал открытость, нацеленность на активное участие в мировых процессах и интеграционных проектах, что в свою очередь предполагает реализацию масштабных инфраструктурных проектов.

Кроме того, Президент России констатировал важность неформального диалога в условиях динамичных изменений, происходящих в мире.

Помимо Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ выступили Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и заместитель Председателя КНР Ван Цишань.

Среди участников мероприятия был и Президент Татарстана Рустам Минниханов, отмечает пресс-служба главы республики.