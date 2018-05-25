Слабослышащие исполнители из Татарстана завоевали награды в Минске

Россию на смотре представлял единственный коллектив Татарского республиканского отделения Всероссийского общества глухих.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В столице Беларуси Минске завершился VII международный фестиваль жестовой песни «Сузорье», на котором участники из Татарстана завоевали престижные награды, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В творческом смотре приняли участие исполнители с нарушением слуха, владеющих жестовым языком, из Италии, Молдовы, Казахстана, Украины, Беларуси и России.

Россию на смотре представлял единственный коллектив Татарского республиканского отделения Всероссийского общества глухих. Представители РТ завоевали награду в категории «Соло» (мужчины и женщины).

Активистке молодежной организации ВОГ Елене Латыповой и выпускнику Казанской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей Альберту Паулову были вручены дипломы.